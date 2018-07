Salvini a Mosca: «Collaborazione Italia-Russia su lotta a terrorismo islamico» (video)

di Redazione

«Questa mattina incontro bello e utile a Mosca con il ministro dell’Interno russo, Vladimir Kolokoltsev». Lo scrive in un post su Facebook Matteo Salvini. Il vicepremier ha poi accennato ai temi dell’incontro in una conferenza stampa tenuta dall’agenzia Tass. «Tra i tanti temi discussi – ha ricordato Salvini -, collaborazione a tutto campo tra Italia e Russia nella lotta al terrorismo islamico, che usa anche l’immigrazione clandestina come veicolo di infiltrazione: condivisione di buone pratiche, e banche dati, scambio di informazioni e competenze tecniche, fino all’istituzione di pattuglie miste tra Forze dell’ordine italiane e russe» «Ho anche avuto modo di complimentarmi – ha aggiunto il ministro dell’Interno – per la perfetta gestione dei Mondiali di calcio, che hanno dato un’immagine di freschezza, efficienza e sicurezza in tutto il mondo».