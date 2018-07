Rohani minaccia gli Usa. E Trump gli risponde: «Stai attento»

di Tito Flavi

Duro botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e quello iraniano Hassan Rohani. Comincia il numero uno di Teheran quando definisce un’eventuale guerra contro l’Iran “la madre di tutte le guerre”. Non si fa attendere la risposta dell’inquilino della Casa Bianca ed è una risposta che non promette nulla di buono per Teheran.”Mai, mai minacciare di nuovo gli Stati Uniti – scrive su Twitter il presidente americano, utilizzando tutti i caratteri maiuscoli quasi a dare più forza al suo avvertimento – o soffrirete le conseguenze come pochi prima nella storia ne hanno sofferto”. Gli Stati Uniti, ha continuato Trump nel tweet rivolto esplicitamente a Rohani, “non sono più un Paese che sopporterà le vostre folli parole di morte e violenza: stia attento”.

Da parte sua, Rohani ha minacciato di bloccare le esportazioni del petrolio dal Golfo Persico se nuove sanzioni americane dovessero impedire al paese di esportare greggio. Di qui l’ammonimento che ha fatto infuriare Trump: “Gli americani dovrebbero sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci così come una guerra sarebbe la madre di tutte le guerre”. Dalla guerra minacciata a quella guerreggiata il passo potrebbe non essere tanto lungo.