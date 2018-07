«Ringrazia l’Italia»: Kyenge demolita. La Gardini esplode: cosa le ha detto (video)

di Adriana De Conto

Ringraziare l’Italia, una volta tanto, non sarebe male. Scontro e scintille al Parlamento europeo tra la Gardini e l’ex ministro Kyenge. Durante il dibattito sui temi che riguardano l’immigrazione e i rom, la forzista Gardini ha preso la parola e ha detto di essere sconcertata. Già. Lo sconcerto non è certo solo il suo a sentire esponenti che devono tutto all’Italia esporsi in attacchi contro l’italia, ripetutamente, con ostilità. La Kyenge lo fa sempre, accodandosi al coretto antiitaliano dei buonisti. La Gardini è esplosa: «Sono sconcertata, stiamo strumentalizzando il dibattito europeo per delle tematiche italiane». La Gardini procede nel suo intervento accusando la sinistra che hanno criticato in modo aspro proprio la politica portata avanti dal governo italiano nella gestione dell’emergenza immigrazione. La Gardini rivolgendosi a loro ha aggiunto: «Cari signori della sinistra voi strumentalizzate. E’ una vergogna, Kyenge dica qualche volta grazie al Paese che l’ha accolta e che l’ha fatta ministro». Dire grazie è cortesia, non è un’umiliazione. ma la Kyenge replica comunque stizziata: alla Gardini: «Non si deve permettere di arrivare qui a dire queste cose. Io sono una cittadina europea. Chiedo che vengano esaminate le sue parole». La clip dello scontro ha fatto immediatamente il giro del web.