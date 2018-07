Rimini, 17enne aggredito da bulli africani. «Qui siamo in balìa degli immigrati»

di Redazione

Era già accaduto, lo scorso anno, quando una gang di stranieri ubriachi aveva seminato violenza in spiaggia nella più nota delle località turistiche italiane, Rimini. Stavolta la vittima di un gruppo di nordafricani è un ragazzo italiano di 17 anni, aggredito e colpito al volto dopo essere stato minacciato in discoteca. L’episodio è stato raccontato in un articolo del Resto del Carlino, in cui si parla di un ragazzo di Verona in vacanza a Viserba, frazione a nord di Rimini, con la famiglia e alcuni amici. «Era la sera della Notte Rosa – dice il ragazzo al quotidiano emiliano – verso l’una e mezza stavo raggiungendo mio fratello e i miei amici in pista, dove si balla, al Turquoise. Appena entrato un ragazzo nordafricano sui 20 anni mi ha aggredito rifilandomi una testata. Ero tramortito quando mi sono sentito dare un pugno. Sono arrivati i miei tre amici, e ci siamo allontanati. Ero intontito e spaventato. Dopo, gli amici mi hanno detto che il pugno me l’ha dato il secondo magrebino. Abbiamo bussato ai vetri di un fuoristrada della polizia, ma dopo avergli raccontato l’accaduto mi hanno consigliato di mettere del ghiaccio sullo zigomo ferito. Adesso abbiamo paura a uscire la sera a Rimini, che conosco bene perché ci vengo in vacanza da quando sono nato. Mai successo niente del genere». L’indignazione è altissima. I genitori di tanti ragazzi i vacanza a Viserva parlano di “senso di rabbia e impotenza che ci accompagna da quella notte”.