Reggio Calabria, fratture curate con pezzi di cartone, mancano i gessi

di Gabriele Alberti

Lo scandalo, l’assurdo. Rompersi una gamba in quel di Reggio Calabria di questi tempi è un problema. Quella foto-choc con la gamba ingessata con pezzi di cartone è un cazzotto allo stomaco, l’emblema di un’emergenza vera, questa sì che dovrebbe fare indignare la politica. Può accadere l’incredbile, come al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria, dove sono finiti gessi e tutori e per immobilizzare fratture e distorsioni vengono utilizzati dei cartoni. Una situazione scandalosa. Le foto choc mostrano come i pazienti siano sottoposti a cure «artigianali» in assenza delle sturmentazioni adatte, specialmente la notte. Una fake news? Purtroppo no.

«E’ vero, può capitare: al pronto soccorso di Reggio fratture e distorsioni si immobilizzano con i cartoni. E questo nonostante si tratti di un Dea di II livello». A confermare all’Adnkronos Salute quanto denunciato dal Corriere della Calabria (da cui sono state diffuse le immagini delle improbabii ingessature) è Gianluigi Scaffidi dell’Anaao Assomed Calabria. «Di notte ortopedia è chiusa, e i pazienti che si recano al Pronto soccorso dell’ospedale può capitare di venire immobilizzati per una frattura o una distorsione con dei cartoni». Come mai? La colpa sarebbe delle scarse forniture: «Il personale è costretto ad arrangiarsi», dice Scaffidi. Una risposta sconcertante. Una situazione incredibile in un Dea di II livello, aggiunge il rappresentate dell’Anaao regionale.

Quelle realizzate con cartoni e nastro adesivo o cerotti sono immobilizzazioni temporanee «per le quali esistono apposite guide pneumatiche, che evidentemente qui non sono disponibili», conclude Scaffidi. «In Calabria – dice – pensiamo all’ospedale del futuro, ma non vediamo quello che accade oggi». Sono almeno quattro i casi documentati con tanto di foto – che dopo la visita fratture e lussazioni vengano trattati con garze, bende e cartoni per immobilizzare l’arto. Almeno fino all’indomani mattina, quando in Ortopedia arrivano pazienti “impacchettati” alla meno peggio. «È una situazione da terzo mondo – dice Gianluigi Scaffidi, – anzi neanche lì si vede più». Il problema però, spiega, sta a monte. L’intero ospedale, unico hub provinciale, è sottodimensionato rispetto all’utenza cui si rivolge e la soluzione non può essere la costruzione di un nuovo polo sanitario che non si sa quando vedrà la luce. In direzione generale, cadono dalle nuvole. «Non sapevamo nulla di tutto ciò – dicono – indagheremo. Per domani mattina è convocata una riunione per chiarire la situazione e individuare gli eventuali responsabili. Di certo prenderemo provvedimenti». Intanto, le foto con gli arti “impacchettati” stanno facendo il giro del web. Gli utenti sono imbufaliti. Ecco, un altro fondamentale banco di prova per il governo gialloverde dovrà essere proprio l’emergenza sanitaria e la situazione degli ospedali. Anche qui le chiacchiere, nel tempo, non hanno sortito effetti. L’esecutivo passi ai fatti anche in questo settore vitale. I cittadini se lo aspettano.