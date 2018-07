Rai, il “piano B” del centrodestra in Vigilanza è targato Giorgia Meloni

di Giacomo Fabi

Rai, un giorno all’alba. È fissata per domani la convocazione della Commissione di vigilanza. Con un solo punto all’ordine del giorno: la ratifica a maggioranza qualificata dei 2/3 della nomina del presidente dell’azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Poltrona da sempre bollente per gli innegabili risvolti politici ad essa sottesi, ma che ora sta diventando addirittura incandescente dopo la designazione del giornalista Marcello Foa.

Forza Italia orientata per il “no” a Foa

Un nome, il suo, che ha sollevato un vespaio di polemiche. Se la sinistra lo accusa di nutrire simpatie sovraniste e putiniane («è come mettere un militare golpista alla guida delle forze armate», ha commentato il radicale Magi), Forza Italia eccepisce il metodo. Salvini, che di Foa è lo sponsor, non ha avvertito nessun alleato della sua decisione pur sapendo che i voti del centrodestra in Vigilanza sono necessari. Per Berlusconi è un affronto difficile da mandar giù. Da qui, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, la decisione di non votare Foa. Un coalizione in ordine sparso sarebbe l’ulteriore spia di difficoltà crescente. Né servirebbe più di tanto il cosiddetto “piano B“, accreditato da molti giornali, cioè il cambio in corsa del cavallo con il consigliere Gianpaolo Rossi, indicato nel cda Rai da FdI, al posto di Foa.

Per la presidenza Rai spunta il nome di Rossi, indicato da FdI

Vero è che ieri Giorgia Meloni, annunciando il “sì” del suo partito a Foa, si è scostata da Berlusconi, ma è altrettanto vero che i soli voti dei due commissari di FdI non sono sufficienti a superare l’asticella della maggioranza qualificata in Vigilanza. Più probabile lo scenario che vede Berlusconi intenzionato ad utilizzare la vicenda della presidenza Rai per tornare a trattare alla pari con Salvini a dispetto dei sondaggi che danno la Lega quattro volte superiore a Forza Italia nelle intenzioni di voto. Ma i sondaggi – ragiona il Cavaliere – valgono per domani. Chi invece può sbloccare oggi l‘impasse sulla Rai è solo lui. Difficile dargli torto.