Rai, il destino di Foa preoccupa più Berlusconi che Salvini. Ecco perché

di Lando Chiarini

Se la politica fosse una scienza esatta, il combinato disposto delle interviste rese da Paolo Gentiloni alla Stampa e da Silvio Berlusconi a Repubblica, entrambe incentrate sulle nomine Rai, autorizzerebbe a sospettare l’avvio di una manovra a tenaglia di Pd e Forza Italia i cui effetti sarebbero visibili il prossimo primo agosto, giorno in cui la Commissione di vigilanza si riunirà per ratificare a maggioranza qualificata la designazione di Marcello Foa a presidente dell’azienda di Viale Mazzini. In pratica, se le parole dei due ex-premier fossero seguiti da fatti, dovremmo concluderne che quel nome proposto dal governo giallo-verde i loro partiti non lo voteranno mai. Ma in politica quasi mai uno più uno fa due, specie se di mezzo c’è la Rai. Tre letterine che da quando Berlusconi è sceso in campo, un quarto di secolo fa, più che indicare l‘argenteria di famiglia della sinistra (copyright Giuliano Amato) evocano soprattutto il conflitto d’interessi. Messa così, la nomina di Foa cambia aspetto e rinvia la palla nella metà campo del Cavaliere: quale dei due Berlusconi prevarrà in Vigilanza? Il capo di un partito all’opposizione o il proprietario di Mediaset, azienda da sempre rispettosa condomina della Rai nella spartizione della torta delle risorse pubblicitarie? Nel primo caso, il Berlusconi politico, con Pd e forse FdI, assesterebbe al governo un ko che potrebbe rivelarsi micidiale: Di Maio e Salvini sarebbero costretti a ritirare il nome di Foa e a designarne un altro in grado di garantire non solo l’accordo interno alla maggioranza ma anche il gradimento di una parte della Vigilanza. Impresa tutt’altro che scontata. Nel caso, invece, il Berlusconi proprietario s’inchinasse all’interesse aziendale della “stabilità” del duopolio tv, Foa salterebbe il fosso e l’esecutivo tirerebbe un sospiro di sollievo. Ma a pagarne il conto potrebbe essere il Berlusconi politico. Un leader che facesse infatti prevalere il conflitto d’interessi piuttosto che l’interesse al conflitto contro un governo definito «mediocre» e del quale si dice oppositore, avrebbe margini di manovra risicatissimi per trattenere le proprie truppe se e quando l’opa ostile di Salvini sul centrodestra dovesse farsi ancor più pressante e pesante.