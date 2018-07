Raggi cade in una buca del centro. E lo staff M5s si premura che non vi siano foto

di Guido Liberati

Anche Virginia Raggi è caduta in una delle innumerevoli buche che martoriano Roma. Sembra una fake news degna del sito satirico Lercio, ma è la cronaca di un incidente accaduto alla sindaca sabato mattina in pieno centro. L’unica consolazione per lo staff della Raggi è che l’incidente «non è stato ripreso dai cellulari» e non è finito in Rete. Come riporta un cronista del Corriere della Sera, «c’è mancato poco che la sindaca finisse per terra. Il piede destro, calzato nel sandalo décolleté, è andato giù portandosi dietro la gamba, però la sinistra ha resistito salvando Raggi da un capitombolo doloroso e pure da uno scatto compromettente».

La buca che ha tradito la Raggi è a due passi da via del Corso

La buca in questione è quella dietro Fontanella Borghese, nel cuore del centro storico, a pochi metri da via del Corso. La Raggi era intervenuta a una inaugurazione di un’isola pedonale e pochi istanti prima dei cittadini si erano lamentati con lei proprio della presenza eccessiva di buche in città. La sindaca pentastellata ha risposto con una frase di circostanza e dopo pochi istanti l’incidente, che non è finito in un capitombolo per un’inezia.

Raggi voleva prendersi i meriti di una scelta della prefettura

Una notizia che arriva esattamente a una settimana dal video di Beppe Grillo girato nella Capitale, nel quale sosteneva che a Roma non ci sono buche. Una settimana dopo gli ha risposto la Raggi in persona. Un capitolo a parte meriterebbe il motivo della passerella della Raggi con l’assessore alla Mobilità Linda Meleo. La Prefettura, per motivi di sicurezza, ha adottato un provvedimento per la chiusura al transito dei veicoli del tratto di via del Corso, da Largo Goldoni a Via delle Convertite. Ogni riferimento al pericolo di attentati terroristi non è puramente casuale. In questa operazione, che non ha nulla di politico e che è stata eseguita per motivi di ordine pubblico, la Raggi ha messo il cappello con rara faccia tosta. In pratica, di suo, in questa vicenda la povera Virginia ha messo solo la caduta nella buca.