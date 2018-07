Quando Marchionne scoppiò a ridere in studio per l’imitazione di Crozza (video)

di Alberto Consoli

È stata e rimane una delle imitazioni cult fatta da Maurizio Crozza. Sergio Marchionne l’aveva apprezzata, tanto da accettare l’invito del comico genovese ad essere presente tra il pubblico, così, per staccare un po’. Un video di un Marchionne rilassato che rivelava senso dell’umorismo. Era il 27 aprile scorso. Si tratta dell’ultima apparizione in tv. Sergio Marchionne era tra il pubblico di Fratelli di Crozza su Nove e il comico genovese lo salutava tra la folla, prendendolo in giro. Marchionne rideva, ascoltava le battute con gusto, come si può vedere nel video. Un Marchionne sorridente e divertito. Non era la prima volta, anche due anni prima, quando il comico era a La7, fu invitato ad assistere allo spettacolo ma soprattutto alla sua imitazione. Marchionne era andato in studio. A ridere e rilassarsi.