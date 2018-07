Prova su strada Maserati Ghibli S Q4

di Inforicambi.it

Ha un vestito elegante, di quelli esclusivi, unici, ma all’occorrenza scatena una cattiveria inaudita, la Maserati Ghibli S Q4 GranSport oggetto del nostro test drive è divertimento assoluto.

Inganna a prima vista il suo esser discreto, certo quel logo del tridente, presente sul muso e montanti rievoca una storia fatta di vittorie e performance, ma la Maserati Ghibli è indiscutibilmente una berlina, lunga quasi 5 metri, che può esser tranquillamente utilizzata nel quotidiano.

Cambia letteralmente carattere, temperamento e vivacità non appena si seleziona la modalità Sport, in questo caso l’urlo lacerante del V6 Biturbo da 3 litri diventa qualcosa di impagabile.

Ti proietta a velocità incredibili nel giro di qualche metro per poi continuare la sua folle corsa verso il fondo scala del tachimetro nel giro di un paio di chilometri, nulla fermano i 430 cavalli scatenati e gli oltre 590 Nm di coppia massima!!!

Sulla carta i dati parlano chiaro, i 286 km/h di velocità massima e lo 0-100 km/h in 4,7 secondi e in strada non c’è situazione che la possa mettere in crisi, ma la vera forza della Maserati Ghibli S Q4 è il suo essere naturale in ogni condizione di guida. Non ti aspetteresti un comfort di marcia così elevato se pensi a quanto veloce ed appagante alla guida essa sia, non ti aspetteresti una qualità audio da cinema, vista la presenza di un impianto Audio Harman Kardon, dalla qualità ineccepibile, eppure il tripudio di pelle e finiture in fibra di carbonio che regnano nell’abitacolo ti chiariscono ogni idea.

Maserati è passione, è velocità, è prestazione pure, ed ancora una volta il marchio di Modena conferma le aspettative: nessuna come Lei!!!