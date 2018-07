Prete di 70 anni molesta una bimba di 10 anni in auto: rischia il linciaggio

di Alessandro Giuliani

Avrebbe molestato una ragazzina di 10 anni all’interno di una vettura, quando è stato sorpreso da alcuni cittadini che, una volta allontanata la bambina, avrebbero tentato di aggredirlo. A salvare l’uomo, un prete di 70 anni, parroco di una chiesa di Calenzano (Firenze), sarebbero stati i carabinieri, intervenuti sul posto. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 in viale del Pino, a Calenzano. Il prete, che avrebbe dovuto lasciare la parrocchia il prossimo settembre, si troverebbe in stato di fermo, agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza aggravata su minore. Per il momento sull’accaduto c’è il massimo riserbo da parte degli investigatori, che non hanno fornito dettagli né precisazioni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Signa con il coordinamento della Procura.

Un residente della zona, rientrando a casa, avrebbe notato la bambina con il sacerdote, don Paolo Glaentzer, all’interno di un’auto ferma in sosta. Insospettito dalla situazione avrebbe così aperto lo sportello della vettura, fatto uscire la piccola e chiamato a gran voce i vicini. Ne sarebbe nata anche una colluttazione e il sacerdote avrebbe rischiato il linciaggio da parte dei vari residenti accorsi nel frattempo sul posto. Intanto la notizia dell’accaduto è arrivata anche ai carabinieri della stazione di Calenzano e della compagnia di Signa, che erano di pattuglia nella zona per un servizio di controllo del territorio e che sono quindi corsi subito sul posto. Nella zona del Conad sono poi state chiamate anche tre ambulanze, per assistere la bambina e soccorrere le varie persone che si erano ferite, anche se in modo lieve, nel corso della colluttazione.

Per il sacerdote sarebbe intanto scattato il fermo e l’uomo sarebbe stato accompagnato in caserma dai carabinieri. La piccola intanto, che era già seguita da tempo dai servizi sociali del Comune di Calenzano, è ora assistita e affiancata anche con un sostegno piscologico. La sua ricostruzione dei fatti sarà essenziale per capire cosa sia esattamente successo all’interno dell’auto. I dettagli di quanto accaduto in quei momenti concitati non si conoscono e non si sa perché i due si trovassero lì. Ma certo non sarà semplice per il sacerdote giustificare la sua presenza a quell’ora da solo con la piccola.