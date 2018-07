Prato, contrabbando di tessuti: cinese evade il fisco per oltre 100 milioni di €

di Redazione

Oltre 100 milioni di euro evasi grazie al contrabbando di tessuti. Protagonista: un imprenditore cinese. È quanto ha accertato la Guardia di Finanza a seguito di indagini molto complesse avviate nello scorso ottobre dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Prato in materia di frode fiscale.

L’imprenditore cinese è stato denunciato dalle Fiamme Gialle

L’imprenditore cinese è stato denunciato per reati di evasione fiscale, contrabbando aggravato ed esibizione di documentazione falsa. Nel corso di due distinte operazioni, gli investigatori hanno effettuato un maxi sequestro di tessuto – importato in Italia in contrabbando – pari a circa dieci milioni di metri lineari e custodito in alcuni capannoni della zona industriale di Prato. Inevitabili a questo punto gli approfondimenti, soprattutto di natura economico-finanziaria e valutaria, per accertare l’ipotesi dell’illecita importazione in contrabbando del tessuto sequestrato e seguirne eventualmente i connessi flussi finanziari. Gli investigatori sono così giunti sulle tracce di due società pratesi, affidate a dei prestanome, che sono poi risultate le centrali operative della frode doganale e fiscale.

Sequestrati 10 milioni lineari di tessuto

A quel punto, lo sviluppo delle indagini e i flussi di denaro intercettati hanno consentito agli investigatori di risalire al titolare di fatto, cioè l’imprenditore cinese, e di rafforzare l’intero impianto accusatorio con il coinvolgimento di società di comodo collocate all’estero che hanno favorito la frode. Dagli accertamenti svolti, specialmente quelli mirati ai controlli sui flussi finanziari che hanno agevolato la ricostruzione di numerose transazioni commerciali, fraudolentemente occultate al fisco, è poi emerso che oltre ai ricavi occultati per circa 100 milioni di euro, il cinese ha evaso l’Iva per circa ventidue milioni di euro, dell’Irap per circa tre milioni di euro, nonché diritti doganali evasi pari a circa duecentomila euro.