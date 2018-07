Pontida fa esplodere la crisi di nervi in Forza Italia: «Salvini ci farà sparire»

di Eleonora Guerra

Botta e risposta a distanza tra Antonio Tajani e Matteo Salvini sul tema del centrodestra alla luce del governo giallo-verde. Uno scambio che si inserisce nel contesto delle fibrillazioni interne a Forza Italia, legate alla tenuta del partito di fronte a una Lega rampante che, sono i rumors interni in casa azzurra, «rischia di far sparire» il partito di Silvio Berlusconi.

«Governare con il M5s è contro natura per la Lega, basta vedere quello che sta accadendo in queste settimane: tante parole e pochi fatti. È impossibile per Salvini stare con Di Maio, credo che sia giusto che torni a casa, con il centrodestra, con Forza Italia e Fratelli d’Italia», ha detto al Gr Rai Tajani, secondo il quale le parole di Salvini sulle prossime elezioni europee hanno il sapore della «propaganda nazionale». Il leader leghista ha lanciato una «Lega delle Leghe», che metta insieme «un’alleanza di populisti» europei, facendo del voto per Bruxelles «un referendum fra l’Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell’immigrazione e del precariato, e l’Europa dei popoli e del lavoro». Il presidente del Parlamento europeo ha ricordato che «Forza Italia sta combattendo per i diritti dei cittadini da anni, nel Parlamento europeo e nelle istituzioni comunitarie. L’ho fatto da vicepresidente della Commissione europea e lo sto facendo da presidente del Parlamento. Ecco perché – ha chiosato Tajani – puntiamo alla riconquista della presidenza del Parlamento europeo per i prossimi due anni e mezzo».

«Io faccio quello che mi dicono i cittadini. C’è un contratto di governo e cercherò di rispettarlo fino in fondo», è stata la replica a stretto giro di Salvini, il quale ha sottolineato che «cercherò di rispettare il contratto non solo sui temi in cui sono direttamente responsabile e cioè quello dell’immigrazione, della sicurezza, della lotta alla mafia, ma anche sui temi fiscali, del lavoro, della legge Fornero, della riduzione delle tasse e dei rapporti con Equitalia». E quindi, ha aggiunto, «fino a che ci sarà quel contratto di governo io mi atterrò a quel contratto». Rispondendo invece a chi gli chiedeva che cosa ne pensi della possibile candidatura di Silvio Berlusconi alle prossime europee, Salvini non si è sbilanciato: «Non entro nel merito delle candidature degli altri. Ognuno corre per la sua lista. Auguro a Forza Italia le migliori fortune, ma non sono io a fare le liste degli altri partiti. Per fortuna».

Le parole di Tajani all’indirizzo di Salvini vanno lette nel contesto di quello che succede all’interno di Forza Italia. A giorni è attesa la nomina dello stesso Tajani a vicepresidente del partito, un passaggio voluto da Berlusconi proprio per preparare il partito alle europee. Il timore in casa azzurra è che l’appuntamento elettorale si trasformi in una debacle, causata dalla crescita costante della Lega. «Archiviano il centrodestra e se continua così rischiamo di sparire», è la sintesi dei timori riportati in un retroscena del Messaggero, nel quale viene ricordato come proprio l’Europa sia il terreno in cui maggiormente si misurano gli approcci diversi tra FI e Lega. Berlusconi, però, pur nella necessità di differenziarsi, non vuole rompere e preferisce aspettare le prossime mosse del governo. Tajani dunque dà voce alla sua impostazione, che si trova nel mezzo tra le spinte di chi vorrebbe svincolarsi dal Carroccio e chi, come emerge dalle parole del governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia Giovanni Toti, vorrebbe mantenere rapporti ancora più stretti con l’alleato che ora governa con altri.

«Penso che questo doppio binario non incrini l’alleanza di centrodestra, che anzi ha vinto alle ultime amministrative una settimana fa importanti capoluoghi dove non avevamo mai vinto», ha detto Toti, che ieri era a Pontida. «Dopodiché tutte le alleanze politiche come tutti gli organismi devono essere alimentate, bisogna lavorarci, bisogna farle maturare, bisogna che evolvano verso qualcosa», ha proseguito, spiegando di credere «che il centrodestra abbia maturato gli anticorpi per tutto questo». «FI ha governato con Monti, con Letta, quindi FI è stata parte di governi in cui la Lega non c’era e oggi la Lega è parte di un governo in cui FI e tanti altri partiti della maggioranza di centrodestra, ad esempio FdI, non fanno parte. Quindi è un governo di necessità, nel senso che dalle urne non è uscita un’altra maggioranza, perché riportare il Paese a votare con questa legge elettorale in estate sarebbe stato sconsiderato e anche grottesco», ha sottolineato ancora Toti, ricordando che «è noto che questo governo ha la mia benevolenza ancorché critica: la Lega è un alleato importante, con molti amici oggi al governo, mentre con i Cinque Stelle non è esattamente la stessa cosa». «Ieri – ha concluso il consigliere politico di Forza Italia – la Lega ha dato uno sfoggio di grande salute, capacità di mobilitazione, spetta all’ala moderata del centrodestra interrogarsi sul suo futuro come chiedo da molto tempo».