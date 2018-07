Periferia di Roma, travolto da un’auto un bimbo di 5 anni in bici. È grave

di Redazione

Grave incidente alla periferia est di Roma. Un bimbo di 5 anni in sella alla sua bici è stato travolto da un’auto guidata da una donna rumena in via Cartoceto, alle porte della Capitale. Al volante dell’auto, una Renault Megan, appunto, una donna rumena di 37 anni che si è fermata a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi è subito giunta la polizia locale. Il piccolo è in condizioni molto gravi, ricoverato immediatamente dopo lo schianto è in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo si sarebbe allontanato da casa con la sua bici e avrebbe preso una curva larga scontrandosi con l’auto che proveniva in senso opposto.