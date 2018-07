Perché le donne congelano i propri ovociti: l’ambizione non c’entra nulla…

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

La convinzione era che fosse la sete di raggiungere obiettivi sempre più importanti nella carriera a spingere le donne a congelare i propri ovociti. In realtà un recente studio ci dimostra come sia la ricerca di una relazione stabile e di un uomo che desideri anche lui avere figli la vera ragione che promuove la crioconservazione. Sono state studiate 150 donne e le risposte sul perche’ si erano rivolte ad una clinica per conservare gli ovociti erano appunto che alcune di loro stavano con un uomo non ancora pronto ad avere figli, alcune stavano vivendo una relazione ancora poco sicura o cominciata da poco, altre avevano un partner che rifiutava di avere figli o ne aveva gia’ avuti in relazioni precedenti. Tutte queste donne avevano quindi deciso di darsi una possibilità futura. Resta il fatto che quello della donna in carriera che posticipa la gravidanza è un mito da sfatare.