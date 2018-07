Perché Israele protegge i “caschi bianchi”, fiancheggiatori dei terroristi?

di Antonio Pannullo

Per la prima volta da quando è stato messo in atto il golpe jihadista in Siria l’esercito israeliano ha evacuato centinaia di siriani per trasferirli verso un Paese sicuro. I siriani, sono stati “evacuati dalla zona di guerra nel sud della Siria a causa di una minaccia immediata alle loro vite”, ha detto l’esercito, aggiungendo che si è trattato di un “eccezionale gesto umanitario”. L’operazione, ha spiegato il portavoce militare israeliano, è stata condotta su richiesta degli Stati Uniti e di alcuni Paesi europei. Secondo alcuni rapporti sui media locali si tratta di sfollati membri dei famigerati “caschi bianchi”, un’organizzazione di “soccorso volontario” siriano, e delle loro famiglie, trasferiti in Giordania attraverso Israele. In realtà i caschi bianchi sono fiancheggiatori del terrorismo islamico anti-Assad, e a loro volta fiancheggiati dai media occidentali e persino dalla macchina della propaganda di Hollywood. Si tratta di persone, sia siriane sia straniere, che si trovano da anni nelle zone occupate dai teeroristi dell’Isis, che non fanno entrare giornalisti o soccorritori indipendenti, e sono gli unici che forniscono notizie all’esterno. Damasco li accusa di aver organizzato numerose messe in scena tra cui quella, gravissima, degli attacchi con le armi chimiche per poter accusare il legittimo governo di Damasco. L’esercito regolare siriano stava per liberare le sacche di resistenza dai terroristi, tra cui anche i famosi caschi bianchi, che non sarebbero sfuggiti all’arresto. Su richiesta americana, Israele ha acconsentito a far scappare i caschi bianchi dalla Siria facendoli passare, insieme con le loro famiglie, sul territorio israeliano. Dopo sette anni di golpe armato eterdiretto contro il presidente Assad i contorni dlela vicenda si fanno più chiari. La Russia da parte sua accusa i caschi bianchi di aver commesso le provocazioni più abominevoli della guerra civile, come si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri russo nel momento in cui il ministro Sergei Lavrov arriva in Israele per incontrare il premier Benjamin Netanyahu. L’ong dei caschi bianchi si era data come compito quello di soccorrere i civili ma Damasco e Mosca da tempo accusano il gruppo di far parte della galassia dei militanti connessi con gli jihadisti. E lo stesso premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto l’arrivo in Israele – un viaggio organizzato solo di recente e su richiesta del presidente Vladimir Putin – del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che incontrerà nelle prossime ore per discutere della Siria. Putin e Netanyahu hanno discusso dell’arrivo di Lavrov nel loro colloquio telefonico di alcuni giorni fa, ha precisato il premier. “Israele insiste che l’accordo del 1974 con la Siria (che prevede la creazione della zona demilitarizzata al confine nelle Alture del Golan, ndr) sia rispettato come lo è stato per decenni prima dell’inizio della guerra civile in Siria”, ha ribadito Netanyahu.