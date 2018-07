Pd verso il congresso. Renzi delira: «Fra poco torneremo al governo»

di Valerio Falerni

Matteo Renzi sta parlando da oltre mezz’ora quando i delegati all’assemblea nazionale del Pd cominciano a rumoreggiare ritmando «ba-sta! Ba-sta!». E pensare che doveva scorrere tutto liscio, con i capitribù d’accordo sulla data e sul percorso che dovrà condurre il partito al congresso. Un accordo sacramentato nero su bianco in un ordine del giorno che sarà verosimilmente approvato unitariamente nel pomeriggio: congresso prima delle Europee, entro febbraio. Entro dicembre, invece, si terranno congressi regionali. L’unico a chiamarsi polemicamente fuori , via tweet, è Carlo Calenda. «Mi pare di capire – scrive l’ex-ministro delle Attività Produttive – che è stato raggiunto un qualche tipo di accordo. Non sono convinto che sia la strada giusta per ripartire ma è importante che si vada avanti senza fratture e io certo non voglio crearle».

Renzi interrotto dai «basta» dei delegati

Almeno al momento, è l’unica voce in aperta dissonanza ed anche lo spettro della mancanza del numero legale sembra essersi dissolto. «Sarebbe un atto politico e, verificata l’impossibilità di tenere l’assemblea, si andrebbe automaticamente a congresso», hanno infatti fatto trapelare dalla sede del Pd. L’unica questione ancora pendente riguarda il nome del segretario traghettatore. L’attuale reggente Maurizio Martina non vorrebbe avere impressa sulla fronte la data di scadenza («mica posso fare il segretario yogurt», avrebbe spiegato), ma messo alle strette dovrebbe accettare. Comunque sia, i postumi della sconfitta elettorale devono essere ancora smaltiti e la preoccupazione per il futuro è palpabile negli interventi che si susseguono in assemblea: «Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace», è stata l’amara previsione di Matteo Renzi, per il quale «la ripartenza non può essere un simil Pds o una simil-Unione».

Calenda diserta: «Così andiamo a sbattere»

Il futuro è nelle mani del congresso. «Se qualcuno pensa che la nostalgia è la chiave di sviluppo del Pd – ha proseguito – lo rispetterò da militante ma non coglie le novità di una destra che sta governando a colpi di tweet». L’ex-segretario ha fatto precedere il suo intervento all’assemblea nazionale da un’intervista al Qn con cui ha cercato di riprendersi il ruolo di leader: «Se smettiamo di litigare – ha azzardato – presto toccherà di nuovo a noi del Pd. Ma dovremo farci trovare pronti e non continuare con le divisioni interne. Chi per anni mi ha fatto la guerra dicendo che non ero sufficientemente di sinistra oggi si trova con l’altro Matteo al governo perché – ha concluso – attaccavano il Matteo sbagliato».

