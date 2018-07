Paura a Milano, sparatoria in pieno giorno nel campo nomadi: un ferito

di Davide Ventola

Spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano.

A Milano è emergenza criminalità

Secondo la ricostruzione di Milano Today, la vittima (Danny D., residente nel campo nomadi) avrebbe avuto un alterco con uno sconosciuto che gli ha sparato contro alcuni colpi di pistola- Quello di via della Chiesa Rossa è uno dei cinque insediamenti autorizzati dalla giunta milanese. Vi risiedono, secondo il censimento dell’Opera nomadi, circa duecento persone di etnia rom harvati e alcuni cittadini italiani. Il leader leghista Matteo Salvini, da anni chiede la chiusura dell’inseiamento, a causa della situazione di estremo degrado presente e per l’elevato tasso di criminalità registrato tra i suoi occupanti.