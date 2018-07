Pasticceria Natalizi – Roma

di Redazione

Pasticceria Natalizi

Via Po, 124/126 – 00198 Roma

Tel. 06/85350736

Sito Internet: www.natalizi.net

Tipologia: bar / pasticceria

Prezzo: caffè 0,90€, cappuccino 1€, lieviti 1,20€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Conosciuto in tutta Roma per il catering di buona qualità, lo storico bar di Via Po si distingue per l’offerta molto varia sia per quanto riguarda il dolce, a partire dai lieviti per la colazione, passando per allettanti paste, mignon e biscotti per arrivare ai numerosi tipi di tramezzini e panini che letteralmente evaporano durante le concitate ore della pausa pranzo in cui, vista la massiccia presenza di uffici in zona, trovare posto al bancone diventa praticamente un’utopia. Dobbiamo ammettere però una certa delusione perché la pasticceria non soddisfa pienamente le nostre aspettative sul fronte della colazione: pur trovando il caffè discreto e il cappuccino ricco di schiuma restiamo oltremodo delusi dai lieviti. Il cornetto ha un evidente problema di lievitazione, in quanto risulta pesante e non cotto in maniera uniforme all’interno, mentre il ventaglio di sfoglia è fresco e giustamente croccante, forse appena troppo dolce.



AMBIENTE

La piccola sala è arredata in modo molto classico ed essenziale, senza tavoli a cui sedersi. Funge da appoggio il bancone che pur essendo abbastanza grande non è sufficiente nelle ore di punta (specie in pausa pranzo)in cui il locale diventa piuttosto caotico. Di fronte all’area bar le allettanti vetrine con l’esposizione di paste, biscotti e preparazioni salate.



SERVIZIO

Disponibile ed efficiente sia al bancone che nella parte dedicata all’asporto.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –