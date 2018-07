Parroco predica contro Salvini: “Portate i rom a casa vostra”. E i fedeli escono (video)

di Guglielmo Gatti

Parroco fa politica anziché fare il prete e i fedeli lo lasciano solo. È successo in provincia di Teramo, nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata, dove tale parroco Federico Pompei durante la predica ha criticato duramente il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, reo di non essere abbastanza caritatevole coi clandestini che da anni invadono l’Italia e di essere “poco attento ai valori della chiesa”: “I cristiani — ha detto il parroco — hanno il dovere di accogliere e portare a casa propria chi bussa in condizioni di difficoltà”. Per tutta risposta, un gruppo di fedeli scandalizzati ha lasciato la chiesa, lasciando il parroco solo a tuonare contro il governo. E poi il parroco potrebbe accoglierli nella sua chiesa di Teramo, e il Vaticano potrebbe accoglierli nelle sue vaste proprietà in tutta Italia, proprietà per le quali neanche paga le tasse allo Stato italiano. A quanto hanno riferito i fedeli indignati, il parroco avrebbe preso spunto da una mendicante rom che chiedeva la carità sui gradini della chiesa: secondo il parroco, non basta darle una monetina ma bisogna portarla a casa poropria insieme coi barconi dei clandestini. Ma la sacrestia è vicina ai gradini della chiesa: perché il parroco non si porta la rom a casa sua?