Panificio Bonci – Roma

di Redazione

Panificio Bonci

Via Trionfale, 36 – 00195 Roma

Tel. 06/39734457

Sito Internet: no

Tipologia: panificio / pizzeria

Prezzo: pomodoro e peperoncino 17,50€/kg, pizza ripiena 17,50€/kg, patate 12€/kg, supplì 1,20€

Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio

OFFERTA

Bonci continua a riconfermarsi negli anni re incontrastato dell’arte bianca, complice la notorietà e la sua filosofia, che fa del ritorno all’agricoltura più autentica e semplice una conditio sine qua non. A Roma vanta, oltre a Pizzarium (il luogo in cui tutto ha avuto origine) e a questo panificio (che di recente ha aperto anche una seconda sede in Via Fracassini), una presenza di rilievo anche nel Mercato Centrale di Roma Termini, hub nel quale ritrovare un po’ tutto il Gotha enogastronomico capitolino. L’offerta va dai pani di ogni tipo alle preparazioni dolciarie (croissant e altri lieviti, biscotti e torte) e ai grandi lievitati delle feste, passando per le farine più disparate per arrivare ai burger (qui ha sede anche “Casa Braciola”), e all’ormai leggendaria pizza al taglio, affiancata da fritti di assoluto livello e da una gastronomia non meno interessante. La nostra visita si è concentrata su questi ultimi due, ed abbiamo potuto gustare delle riuscitissime pizze nelle varianti margherita, con crema di ceci e mortadella, e ripiena alla finocchiona e cavolo nero. Non da meno i fritti, perfetti per fragranza e qualità dei ripieni: le particolari lasagne ai carciofi, le morbide e avvolgenti polpette di bollito e il supplì classico.

AMBIENTE

Raccolto ma ben organizzato, una gioia per gli occhi vedere tanta abbondanza di prodotti, tutti di qualità molto elevata, ben ordinati in scaffalature di legno.

SERVIZIO

Aiutato provvidenzialmente dall’eliminacode, è efficiente, rapido e mai privo di un sorriso.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –