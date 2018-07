Palermo, mafia e terrorismo internazionale dietro la tratta di immigrati: 17 fermi

di Redazione

Trasportavano gli immigrati dai Balcani fino in Svizzera in auto o li facevano arrivare in Sicilia grazie a finti contratti di lavoro. È uno dei retroscena dell’operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere. L’accusa a vario titolo è di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al traffico di clandestini sulla tratta balcanica, al traffico di armi e al riciclaggio di danaro e preziosi. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura distrettuale antimafia. Le indagini, in particolare, hanno fatto luce sull’esistenza di due gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia e in altri Paesi dell’Unione europea di cittadini dell’area balcanica. La prima, diretta da un gruppo di kosovari, alcuni dei quali “stanziali” nelle province di Como e Sondrio e altri in Svizzera, era formata da Arben Rexhepi, Driton Rexhepi, Xhemshit Vershevci, Ibraim Latifi detto Brraka e dagli italiani Jlenia Fele Arena, Franco Mapelli e Tiziano Moreno Mapelli. La seconda, la cui nascita è stata documentata “in diretta”, nel corso di una conferenza stampa dei carabinieri, è risultata formata da Giuseppe Giangrosso, Dario Vitellaro, e dai macedoni Fatmir Ljatifi e Dzemilj Dzaferi. A capo dell’organizzazione dei kossvari c’era Arben Rexhepi. Era lui a reclutare in Kosovo i clandestini per avviarli, sulla rotta balcanica, verso l’Italia. Qui erano accolti da Driton Rexhepi, Xhemshit Vershevci, Franco Mapelli e Tiziano Moreno Mapelli, che in auto li conducevano verso il confine con la Svizzera. Latifi e Fele Arena, invece, si occupavano di far transitare clandestinamente i migranti in territorio elvetico.

Mafia e tratta di immigrati: 17 fermi a Palermo

Per arrivare oltre confine si pagavano 3mila euro a testa. Grazie a protocolli di cooperazione internazionale con la Polizia cantonale Svizzera e la collaborazione con personale del Nucleo informativo di Venezia, gli investigatori hanno documentato due distinti episodi di ingresso illegale in Italia e altrettanti spostamenti verso la Svizzera. Il primo risale al 13 marzo dello scorso anno quando un furgone con targa svizzera proveniente dall’area balcanica con 11 clandestini a bordo fu bloccato alla frontiera fra l’Italia e la Svizzera. Per l’autista del mezzo che custodiva i soldi pagati per il viaggio scattò l’arresto, mentre i “viaggiatori” dopo le procedure di identificazione, furono espulsi dal territorio elvetico e avviati verso il confine italiano. Due di loro, però, legati a Driton Rexhepi furono portati in un posto sicuro, forse un piccolo albergo, nei pressi di Colico o di Morbegno (So) e per consentire loro di varcare il confine italiano e arrivare in Svizzera Rexhepi si rivolse a Latifi che, spiegano gli investigatori dell’Arma, insieme alla compagna Fele Arena gestiva già un canale autonomo di immigrazione clandestina dall’Italia alla Svizzera. Il secondo episodio di traffico di clandestini documentato dagli investigatori dell’Arma e avvenuto ad aprile 2017, ha riguardato un flusso di numerose persone partite dal Kosovo grazie all’opera di Arben Rexhepi, che è stato membro durante la guerra nei Balcani, del gruppo paramilitare del comandante Teli. Il blitz dei carabinieri ha portato anche alla scoperta di un traffico di armi, corte, lunghe, kalashnjkov e persino bombe. Uno degli uomini coinvolti, Arben Rexhepi appunto, è ricercato dalle autorità macedoni, in quanto combattente del gruppo paramilitare “Nuovo Uck” protagonista di un sanguinoso attacco armato avvenuto nel 2015 a Kumanovo in Macedonia.