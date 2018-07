Otto francesi su dieci non ne possono più di Macron: «Troppo arrogante»

di Tito Flavi

La polemica con Salvini e con l’Italia non sta decisamente portando bene a Emmanuel Macron. Il rampante e presuntuoso presidente francese è in vertiginosa caduta di popolarità. È stato eletto da poco più di un anno,ma l’inquilino dell’Eliseo è già sceso ai livelli di (s)gradimento di François Hollande. E si tratta di una vicinanza inquietante, perché è accaduto che il predecessore di Macron, per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica francese, non s’è ricandidato per un secondo mandato presidenziale. Sarebbe un vero smacco per il giovane Emmanuel se dovesse conoscere una sorte simile tra meno di quattro anni.

Il nuovissimo sondaggio realizzato da Odoxa-Dentsu Consultino ha fatto scattare l’allarme rosso per monsieur le presidente e il suo entourage. Risulta infatti che più di otto francesi su dieci, l’84% considerano il presidente francese «arrogante». Una cifra in rialzo di 8 punti rispetto allo scorso maggio. Anche gli stessi simpatizzanti di En Marche sono d’accordo, con il 66% che lo ritiene poco umile. Nel sondaggio non è specificato quanti lo rivoterebbero e quanto no. Ma il campanello d’allarme è pianamente giustificato. Quando un leader politico comincia a risultare “antipatico” vuol dire che i suoi consensi sono in discesa. Sic transit gloria mundi…