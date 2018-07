Orban lancia il fronte anti-clandestini per le europee: riportiamoli in Africa

di Giovanni Trotta

Sarà il “grave tema comune dell’immigrazione” a dominare le elezioni europee del prossimo anno. Ne è convinto il premier ungherese Viktor Orban, che invita i partiti della destra europea a “concentrare tutta la nostra attenzione sulle elezioni europee del 2019”. Parlando in Romania ai rappresentanti della minoranza di lingua ungherese, Orban ha descritto la sua visione di democrazia, definita “cristiana”. Si tratta di una forma di democrazia che può essere definita “illiberale”, rifiuta il multiculturalismo e l’immigrazione, è anticomunista e abbraccia i valori cristiani. Come si ricorderò, la Commissione Europea ha deciso di deferire l’Ungheria e il suo peggiore nemico Orban alla Corte di Giustizia dell’Ue per il mancato rispetto del diritto Ue nella sua legislazione in materia di diritto di asilo e di rimpatri. Inoltre, ha inviato a Budapest una lettera di messa in mora, il primo stadio della procedura di infrazione, che riguarda la nuova legislazione ungherese detta Stop Soros, voluta proprio da Orban, la quale condanna le false attività in sostegno del diritto di asilo e limita il diritto di chiedere asilo nel Paese. E Orban ironizza: la politica sull’immigrazione attuata da Angela Merkel gli farebbe perdere il posto. A dirlo è il premier ungherese Orban, che in un’intervista alla Bild spiega: “Se facessi una politica sui rifugiati come la vostra cancelliera, la gente mi caccerebbe dal mio incarico il giorno stesso”. Per Orban, “la politica di immigrazione non è materia comune della Ue. È una questione nazionale ci ciascuno stato membro. E’ dal 2015 che si fanno tentativi di farne una questione comune. Sono falliti”, ha detto Orban la tabloid tedesco. Per il premier ungherese, i confini esterni della Ue dovrebbero essere chiusi per i migranti: “Nessuno dovrebbe entrare o restare”. E, ha aggiunto, “ogni persona salvata dovrebbe essere riportata in Africa”.