“Ora che Il Foglio chiude che fai?”. Casalino i giornalisti li tratta così

di Redazione

Diventa un rovente caso politico la battutaccia rivolta da Rocco Casalino, ex gieffino oggi portavoce del premier Giuseppe Conte, al giornalista del Foglio Salvatore Merlo: “Adesso che il Foglio chiude che fai? Mi dici a che serve Il Foglio? Perché esiste?”. Queste parole così piene di serenità sono state rivolte al giornalista durante la festa in piazza dei parlamentari Cinquestelle, a base di champagne e palloncini, per il taglio ai vitalizi.

In tanti ora esprimono solidarietà al giornalista e attaccano Casalino che in pratica minaccia la chiusura di un giornale indipendente e il cui ruolo nel dibattito politico non può certo essere sottovalutato. Il Pd chiede all’Ordine dei giornalisti di Milano di intervenire, e al presidente Conte di chiarire. Rocco Casalino intanto si difende: “Chi mi conosce sa bene che sono solito fare battute. E una battuta era anche quella rivolta al giornalista de Il Foglio, in un momento informale di festeggiamenti per i vitalizi. Sono certo che Salvatore Merlo ne fosse ben consapevole, considerando che ho specificato anche con lui che stavo scherzando. Credo fortemente nella libertà di stampa e nel pluralismo dell’informazione, sono il primo a volere che ci siano più mezzi di informazione possibili, ovviamente abolendo il finanziamento pubblico”.

Solidale col giornalista del Foglio anche Guido Crosetto (FdI) che su Twitter scrive: “Per quanto non condivida parte della linea editoriale del Foglio e molte delle posizioni di Claudio Cerasa, questa mattina sono corso a comprarne una copia ed oggi pomeriggio farò l’abbonamento on-line. Mi hanno convinto a farlo le parole di Rocco Casalino“.