<>. On. Mulè, che sprezzo del ridicolo

di Lando Chiarini

Suvvia, on. Mulè, crede davvero che il «me ne frego» senza storia, innocentemente sfuggito a Giggino Di Maio dopo le critiche a lui rivolte dalla stampa per l’annunciata contrarietà al Ceta, l’accordo di libero scambio commerciale tra Italia e Canada, sia parente stretto di quello scandito da Benito Mussolini in risposta alle «inique sanzioni» disposte dalla Società delle Nazioni in ritorsione alla guerra d’Abissinia? Speriamo di no. Diversamente, farebbe torto alla sua intelligenza di uomo, di giornalista e di politico. Lei sa bene, del resto, che da noi non si contano gli sconfinatori della linea immaginaria che separa la storia dal ridicolo. Per giunta, lei è parlamentare di Forza Italia, movimento il cui fondatore, demiurgo e proprietario (nel senso weberiano del termine), resistendo al di qua del confine, ha tratto non pochi benefici, politici ed elettorali. Anche per non vanificarne lo sforzo, eviti di scegliere gli argomenti della politica dal menu fisso dell’antifascismo. Non le fa onore. Soprattutto, non serve ad inquadrare e men che meno a combattere Di Maio, la cui fortuna politica è figlia di un comico annoiato e del rancore sociale traboccante dal web. Come vede, a fargli da scenario non c’è la tragedia della Grande Guerra o la liquidazione della Seconda Internazionale socialista e neppure D’Annunzio con la trincerocrazia e il mito della “vittoria mutilata”. Di Maio “bravissimo studente” del maestro Mussolini? Magari, caro Mulè. L’esperienza, purtroppo, insegna il contrario e cioè che la storia è una maestra senza scolari. Diversamente, lei non starebbe qui a strologare di bandiere forziste al vento in difesa della libertà e della Costituzione e ricorderebbe, semmai, quel che il vecchio Marx (Carlo, non Groucho) diceva a proposito della storia che si ripete sempre in farsa. Nel caso dovesse tornarle in mente, si dia un poderoso scatto di reni e ritorni, se ci riesce, al di qua del ridicolo.