Nuovi “tutor” in autostrada, ecco la mappa. Bollino rosso nel fine settimana

di Redazione

Dall’A1 all’A10. Passando per l’A14 e l’A30. Dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito al contenzioso fra Autostrade per l’Italia e la Craft, sulle autostrade italiane tornano i tutor. Il nuovo sistema di controllo elettronico, si chiama SICVe-PM ed è già nella piena disponibilità della polizia stradale. Il sistema sarà installato inizialmente su 22 tratte autostradali, per poi estendesti gradualmente ad altre tratte “in corso di valutazione”.

Le tratte autostradali interessate dai nuovi tutor sono le seguenti: A1, Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; A10, Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; A14, Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; A1, Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; A1, All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; A1, All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; A16, Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; A30: Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.