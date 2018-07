Nuoro, lite per la posizione del frigorifero: nigeriani si staccano le orecchie a morsi

di Redazione

Non si accordavano dove posizionare il frigorifero appena acquistato ed al culmine della lite ha staccato a morsi un pezzo di orecchio al coinquilino. È successo nella tarda serata di ieri a San Teodoro (Nu), dove l’aggressione si è conclusa con l’arresto di un uomo, un 25enne nigeriano, pregiudicato, per lesioni aggravate dalla crudeltà. E stata una scena surreale quella che si sono trovati i Carabinieri del Pronto Intervento della Compagnia di Siniscola intervenuti sul posto. Nella cucina si trovava un nigeriano di 20 anni che perdeva copiosamente del sangue dall’orecchio. Il frammento padiglione auricolare destro è stato recuperato e riattaccato dai medici dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove l’uomo è stato portato in autoambulanza dai sanitari del 118. Il 25enne è stato arrestato dai militari dell’Arma e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.