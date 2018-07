Non si ferma l’inferno di fuoco ad Atene: si temono oltre cento morti (video)

di Giovanni Trotta

Un inferno di fuoco sta devastando l’Attica nelle zone boschive intorno ad Atene e il bilancio delle vittime potrebbe superare i 100 morti. È quanto teme il sindaco di Rafina, cittadina sulla costa ad est della capitale greca, Evangelos Bournous, intervistato dall’emittente tv greca Skai. Sono finora 74 i morti causati dagli incendi e 187, compresi 23 bambini, i feriti. Lo afferma una portavoce dei vigili del fuoco. Il numero dei dispersi è ancora imprecisato. Il numero delle abitazioni distrutte dal fuoco è al momento di 1.500, migliaia le persone in fuga. Nella località turistica di Mati, a circa 40 chilometri a nord est di Atene, molte delle vittime sono rimaste intrappolate dalle fiamme nelle loro case o nelle loro auto. Vigili del fuoco, squadre di emergenza e Guardia Costiera, insieme a barche di pescatori e di turisti, sono stati impegnati nelle operazioni di salvataggio di oltre 700 persone che avevano trovato riparo sulle spiagge rimanendo poi intrappolati dalle fiamme. “Speriamo di spegnere gli incendi entro oggi”, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco, spiegando che durante la notte è calato il forte vento che ha fatto propagare le fiamme.

Il governo greco ha chiesto l’aiuto degli altri Paesi dell’Unione Europea per contrastare gli incendi. “Faremo tutto quello che è umanamente possibile per domarli”, ha detto il premier Alexis Tispras che ha dichiarato lo stato d’emergenza nell’area metropolitana di Atene, dopo essere rientrato in anticipo da una visita in Bosnia-Herzegovina.Tsipras ha anche avanzato l’ipotesi che gli incendi siano di natura dolosa. Per la “tragedia indicibile” il premier greco ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. In un messaggio trasmesso dalla tv greca, ha assicurato che “niente e nessuno sarà dimenticato”. Le ore che la Grecia sta vivendo, ha aggiunto, “sono ore di coraggio, unità e solidarietà, perché solo insieme possiamo affrontare questa tragedia”. Tsipras ha anche ringraziato i tanti leader internazionali che hanno espresso la loro solidarietà alla Grecia. Dopo la richiesta di aiuti da parte di Atene, l’Italia, la Germania, la Polonia e la Francia hanno invitato aerei Canadair, mezzi e vigili del fuoco.

“Profondamente scossi per la morte di tante persone a causa degli incendi in #Grecia. L’Italia si stringe attorno alla popolazione greca e si è già attivata mettendo a disposizione due canadair” ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il ministero degli Esteri, ha reso noto la Farnesina, attraverso l’Unità di crisi e l’ambasciata d’Italia ad Atene, sta verificando con le autorità locali l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani nei gravi incendi e lavora per l’assistenza ai nostri connazionali. “Abbiamo visto scene raccapriccianti, con almeno 12 ore di inferno e orrore” ha detto ai microfoni di Rainews24 l’ambasciatore italiano in Grecia, Efisio Marras.