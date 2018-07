No Tav, due notti di guerriglia, poliziotti pestati. Meloni: «Sgomberare i centri sociali»

di Augusta Cesari

Ancora quei “bravi ragazzi” in azione a seminare terrore e a colpire gli agenti. Sono state due serate di guerriglia in Valle di Susa, attorno al cantiere della Torino-Lione. Il primo atto, venerdì sera: a Chiomonte, durante “l’apericena” del campeggio No Tav, un gruppo di 150 personesi è avvicinato al varco 1 della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità lanciando razzi e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, ma il forte temporale ha poi costretto i manifestanti a lasciare la zona. Più tardi ci riprovavano. Sempre nella stessa zona, i No Tav hanno bersagliato con fuochi d’artificio e bombe carta carabinieri e poliziotti schierati a difesa del cantiere.

Solidarietà della Meloni

Atti gravi ancora una volta, negli stessi luoghi. Subito Giorgia Meloni sul suo profilo Fb non ha fatto mancare l’attenzione e la soliderietà alle Forze dell’ordine. «Solidarietà agli agenti aggrediti in Val di Susa e sgombero immediato dei centri sociali da cui provengono questi violenti imbecilli. Imbarazzante il silenzio di Conte: il governo dica una volta per tutte se vuole fare o no la TAV perché su questo tutti tacciono. FdI è con le forze dell’ordine senza se e senza ma e dice sì a quest’opera strategica». La questura di Torino ha comunicato di aver riconosciuto militanti del centro sociale Askatasuna e attivisti provenienti da fuori provincia – in particolare Modena, Pisa, Bologna, Rovigo e Catania. Anche per la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, sono «inaccettabili i disordini» mentre dal «governo solo un silenzio assordante».Unica voce a levarsi, quella del ministro dell’Interno Matteo Salvini che su twitter ringrazia «il grande lavoro della Polizia di Stato». La sinistra e quella parte dura e pura grillina da sempre ostile all’opera pubblica tacciono.