No ai dazi, bene i mercati aperti. Così parlò il presidente Mattarella

di Redazione

La speranza è che “l’improvvida stagione di minaccia dei dazi, non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà”. E’ l’ auspicio espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’undicesimo Forum internazionale di cultura del vino che si è aperto questa mattina alla Luiss. “Questo settore come tanti altri – ha detto – dimostra come i nostri produttori abbiano sempre da guadagnare dai mercati aperti , perché hanno il coraggio di affrontare la concorrenza e la capacità di superare la competizione, di vincerla e di prevalere”. “Ogni economia di ogni paese ha sempre da guadagnare dai mercati aperti”, ha sottolineato ancora Mattarella indicando che “questo vale particolarmente per il nostro paese”. Per l’Italia il settore vinicolo è una fonte “di grande rilievo che richiama la migliore storia del paese”, ha concluso.

I mercati aperti a giudizio di Mattarella sono ”anche lo strumento che consente, attraverso trattati di grande portata, di regolamentare in maniera trasparente e rassicurante rapporti e criteri di concorrenza e di commercio. Si tratta di un fronte per il nostro paese di grande rilievo” ha aggiunto.

Un monito da parte di Mattarella che viene interpretato come un altolà alla tentazione dei dazi circolante nel governo giallo-verde. In proposito Luigi Di Maio aveva comunque puntualizzato che al momento non c’è un progetto definito sul tema dazi: “Non ho detto che voglio metterli, ma che se ne può parlare. La nostra economia è un unicum e se i dazi servono a proteggere i nostri prodotti è giusto parlarne. È un altro tabù da infrangere”.