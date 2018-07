Nigeriana aggredisce custode della Caritas, poi calci e pugni ai poliziotti

di Redazione

Una nigeriana di 27 anni si è scagliata con violenza contro il custode notturno della Caritas diocesana per poi aggredire gli agenti della polizia intervenuti sul posto. L’aggressione è avvenuta a Benevento. La donna si era recata alla sede della Caritas che ospita il dormitorio e la mensa per coloro che sono in difficoltà, in evidente stato di ebbrezza. Al rifiuto da parte del custode di farla accedere all’interno della struttura, viste le condizioni in cui si trovava, la donna si è scagliata contro l’uomo che per bloccarla ha dovuto richiedere l’intervento della polizia. Giunti sul posto gli agenti hanno tentato invano di calmare la nigeriana e di identificarla, alla vista dei poliziotti la donna ha, infatti, avuto una reazione ancora più violenta e li ha aggrediti con calci, morsi e graffi.

La nigeriana era priva di documenti

La situazione non è migliorata quando la donna si trovava all’interno della Questura di Benevento per ulteriori accertamenti. Qui, nel corso delle verifiche, ha tentato di sferrare una testata a uno degli agenti presenti. Al termine degli accertamenti, la nigeriana è risultata irregolare sul territorio nazionale e priva di documenti. È stata quindi arrestata per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, la 27enne è stata trasferita in un struttura di accoglienza cittadina in regime di arresti domiciliari.