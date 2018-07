Muore travolto dallo scooter dell’amico mentre lo filma sdraiato sulla strada

di Paolo Lami

Si è sdraiato per terra, sull’asfalto, lungo un rettilineo di Aquasparta, in provincia di Terni, per filmare un amico che passava a tutta velocità a bordo di uno scooter. Ma qualcosa è andato storto e il giovane videomaker, Roberto Albanucci, un ragazzino di 17 anni , è morto travolto dall’amico sedicenne, ricoverato, ora, all’ospedale di Terni a causa delle lievi ferite riportate nell’urto e al forte stato di shock..

Secondo quanto emerso, i due erano impegnati in un pericolosissimo gioco: arrivati insieme, il 17enne Roberto Albanucci si è steso a terra, accanto a un’Ape azzurra, lungo un rettilineo sulla cosiddetta “Variante nuova” che collega il centro abitato con la statale 113 Tiberina e con Montecastrilli, per fare una ripresa video con il cellulare all’amico che stava arrivando a tutta velocità a bordo dello scooter Phantom Malaguti di colore giallo.

Purtroppo però il ragazzo che guidava ha perso il controllo del mezzo e ha investito Roberto Albanucci provocandogli gravissime lesioni mortali, soprattutto alla testa. Per il giovane diciassettenne a terra, immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare. E’ quindi morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Vani i tentativi di soccorso da parte dei medici della Croce Rossa di Avigliano Umbro.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di alcuni amici dei due ragazzi, che avrebbero confermato la ricostruzione, poiché erano a conoscenza del “gioco” ideato dal gruppo e hanno sequestrato i cellulari. che ora saranno esaminati per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare anche se il “gioco” ha qualche precedente.

Sulla vicenda procede il sostituto procuratore della Repubblica dei minorenni titolare del fascicolo, Flaminio Monteleone, il quale dovrà ora conferire l’incarico a un perito per esaminare o smartphone e accertare la presenza di immagini dell’incidente e ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo indagando il ragazzo alla guida dello scooter.

Appassionato di calcio – giocava negli Allievi della squadra locale Amc98 – Roberto Albanucci era il figlio di Fabio Albonucci, titolare del bar “Il Corso” al centro di Acquasparta e frequentava anche la locale parrocchia.

La sua squadra di calcio, la Amc98, lo ricorda così, su Facebook: «Un altro nostro figlio se ne va. Notizie che non vorremmo mai ricevere, che ti svuotano dentro, che ti fanno mancare il respiro e che ti lasciano senza parole. Non è giusto, queste tragedie non hanno senso e non dovrebbero accadere. Tutti noi siamo vicini ai genitori e alla famiglia di Roberto. Ci mancherai!».