Morrone (Lega) ai magistrati: via le correnti di sinistra. Tensione tra governo e toghe

di Redazione

Si fanno tesi i rapporti tra governo e magistratura dopo le parole del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, parlamentare della Lega, che intervenendo a un corso di formazione per 350 giovani magistrati, a due giorni dalle elezioni dei togati del Csm, auspica che la magistratura si liberi dalle correnti, in particolare di quelle di sinistra.

Non si fa attendere la reazione del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, che chiama in causa il ministro della Giustizia Bonafede annunciando una telefonata di protesta, e afferma: “Le parole del sottosegretario della Lega non possono essere né condivise né accettate. La libertà di associazione è riconosciuta dalla Costituzione a tutti i cittadini e ovviamente anche ai magistrati”. È seguita una nota dell’Anm: “Si tratta di dichiarazioni gravi e inaccettabili sia perché rese in una sede istituzionale e in un contesto di formazione di giovani magistrati, la cui reazione è stata di sconcerto, sia perché provenienti da un rappresentante del Governo invitato all’incontro nella sua veste istituzionale”.

Prese di posizione che hanno indotto Morrone a una precisazione: ”In magistratura non ci sono correnti migliori di altre. E le mie parole pronunciate questa mattina al Csm sono un’opinione personale che non rappresenta la posizione del ministro. In questo senso ho avuto un’uscita irruenta e infelice rispetto al contesto e alla rappresentanza. Rivendico comunque la posizione politica, la Lega ha sempre criticato le correnti in magistratura perché portano alle storture che sono emerse e a più riprese denunciate in diversi anni”.