Mondiali e politica: il governo croato si è riunito con la maglia della nazionale

di Redazione

Il governo croato è stato contagiato dalla febbre del calcio che attraversa il paese e si è riunito oggi vestito con la maglia della nazionale che ieri sera è riuscita a qualificarsi per la finale della Coppa del Mondo in Russia. L’intero gabinetto del primo ministro Andrej Plenkovic è stato fotografato a Zagabria con le maglie a scacchi bianche e rosse della nazionale, che ha sconfitto l’Inghilterra per 2-1 nella semifinale e domenica giocherà contro la Francia per la prima volta nella sua storia per il titolo mondiale.. «Non avevano mai visto un riunione di Ministri così!». ha scritto il popolare giornale Jutarnji list. Anche l’ambasciatore britannico in Croazia, Andrew Dalgleish, è stato mostrato con una maglietta della selezione balcanica.