Mondiali, c’è Colombia-Inghilterra e il “Sun” scatena un incidente diplomatico

di Redazione

Non è piaciuta all’ambasciatore colombiano a Londra la prima pagina del Sun, che alla vigilia del match Colombia-Inghilterra ha voluto ricordare in maniera poco elegante i legami del Paese sudamericano con il traffico mondiale della cocaina. “I 3 Leoni (l’appellativo della nazionale inglese, ndr) affrontano la nazione che ha dato al mondo Shakira, dell’ottimo caffè e… altra roba… noi diciamo…Forza Kane!”, il titolo del tabloid, affiancato da una foto del capitano inglese, Harry Kane. “È alquanto triste che si usi un’occasione così festosa e amichevole come la Coppa del Mondo per prendere di mira un Paese e continuare a stigmatizzarlo con un argomento completamente scollegato”, si è lamentato l’ambasciatore Nestor Osorio-Londono con il quotidiano Independent, auspicando che stasera si possa assistere a una “bella partita”.

Non si è fatta attendere la replica di un portavoce del Sun, che ha cercato di ricucire lo strappo. “Noi, come l’ambasciatore, speriamo di vedere una fantastica partita stasera. La Colombia è una grande nazione di calcio e questa squadra è particolarmente forte”, ha detto all’Independent il portavoce del tabloid.