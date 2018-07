Minacce di morte perché ha vaccinato la figlia: follia no-vax sul pallavolista azzurro

di Alberto Consoli

Follia no vax. Sui vaccini è in atto una accesa discussione, dopo la possibilità per il prossimo anno scolastico di accettare bimbi non vaccinati, presentando un’autocertificazione da parte della famiglia. Sulla misura presa dal ministro Giulia Grillo c’è discussione, ma gli insulti che non si fermano neanche davanti ai bambini sono inaccettabili. Stanno facendo il giro del web le polemiche e gli insulti senza ritegno piovuti addosso a Ivan Zaytsev, campione della Nazionale Italiana di pallavolo, ruolo schiacciatore, che ha postato sul suo profilo Facebook la sua foto con la figlioletta al fianco. Lui è orgoglioso: «Bravissima la mia ragazza sempre sorridente» scrive lo Zar, argento olimpico con l’Italia a Rio 2016. «Anche il meningococco è fatto». Improperi contro papà e figlia da parte degli odatori di professione. Anche una piccolissima, Sienna Zaytsev, sei mesi di vita bionda e sorridente è finita nel tritacarne mediatico. «Servi delle case farmaceutiche», l’insulto più benevolo.

In una situazione francemente difficile – con i genitori tra l’incudine e il martello, tra i medici che consigliano e prescrivono, altri medici che sconsigliano; e con iniziative politiche di vario tenore – non fermarsi neanche di fronte a un padre che vaccina la figlioletta è francamente folle e incivile. Così, ecco la tastiera libera. «Beato te che ti è andata bene! Continuerei a giocare, senza fare pubblicità vaccinali». «Quanto ti hanno pagato per far pubblicità?». Ma ci sono anche i più rozzi. «Zingaro, spero che Salvini ti rimandi al tuo paese». Per finire con le minacce. «Caro Zaytsev, pensa a giocare a pallavolo; migliaia di bambini sono morti a causa dei vaccini o sopravvivono gravemente danneggiati». Si arriva addirittura alla minaccia: «Mi auguro che la bimba sia così sorridente anche domani e sempre. A volte però il sorriso si spegne lentamente».

Tuona Giorgia Meloni su Fb intervenendo sul caso: «Abbiamo il diritto a vaccinare i nostri figli senza che si auguri loro la morte. Io sto con lo “zar” Ivan Zaytsev, orgoglio della nostra nazionale azzurra di pallavolo, campione nello sport e nella vita. Grazie per aver dato l’esempio e auguri alla tua piccolina». Ricordiamo che la circolare emanata dal ministero della Salute e del Miur non tocca l’aspetto dell’obbligatorietà delle vaccinazioni, che sarà tema di dibattito parlamentare. E’ quanto evidenziato in conferenza stampa al ministero della Salute dove Giulia Grillo presenta insieme a Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, le nuove norme in tema di vaccinazioni per l’accesso a scuola dei bambini da 0 a 16 anni.