Migranti, Parenzo elogia Soros e la Meloni lo demolisce così: scintille in tv (video)

di Gabriele Alberti

Battibecco serrato su La7 tra la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e David Parenzo, che insieme a Luca Telese conduce la trasmisione “In onda”. Una agguerrita Giorgia Meloni ha zittito a più riprese il conduttore che ha tentato di metterla in difficoltà. La leader di FdIsia ribatte punto su punto, sia sulla questione dei flussi migratori che su una “enormità” espressa dal solito Parenzo, che ha dato alcuni giudizi francamente irricevibili sulla figura del’imprenditore e speculatore George Soros. Punzecchiata sul ruolo di FdI all’interno della coalizione di centrodestra, la Meloni ha rivendicato: «Siamo stati noi a porre il problema dell’immigrazione irregolare, perché al grande capitale serviva per fare i propri interessi. Dopo anni che denunciavamo il problema e siccome avevamo convinto gli italiani, quando è arrivata la campagna elettorale, chi stava al governo è dovuto correre ai ripari. Minniti ha corretto il tiro e ha sposato la nostra tesi solo per interesse, non per convinzione», ha spiegato la Meloni. Poi ul botta e risposta: «Lei prima ha parlato di grande capitale. Citate sempre Soros come il burattinaio di tutto questo». Meloni: «Non è che lo citiamo noi e me lo sono inventato io, lui finanzia le ong. E’ uno speculatore”. E Parenzo: «E’ un filantropo», obietta.

A questo punto la Meloni si è spazientita. Soros filantropo non si può sentire. Allora ha dato a Parenzo ua lezioncina che non dimenticherà. «Le spiego la differenza tra filantropo e4 speculatore, caro Parenzo. «Le ricordo che Soros è stato uno dei responsabili di un problemuccio che abbiamo avuto in Italia nel 1992. Lo ricordano tutti, tranne lei. Non si ricorda quando Soros ha moltiplicato i poveri in Italia, bruciando miliardi di lire italiane. Soros fa speculazione e speculazione e filantropia non vanno d’accordo. Soros non è un filantropo, ma uno speculatore che usa la sofferenza della gente perché gli serve».

Meloni: «La protezione umanitaria è una truffa»

Poi mette in riga il conduttore quando si parla di immigrati regolari: «Io sono un po’ basita. Guardi che le nostre battaglie contro questa immigrazione irregolare le abbiamo fatte a tutela degli immigrati regolari. Io voglio immigrazione regolare, governando i flussi come fanno tutte le nazioni dell’Europa e non voglio che far governare i flussi migratori dall’Isis o dagli scafisti o dal fondamentalismo internazionale. Ma cos’è che non capisce di questo? Guardi che è un ragionamento facile. Le sue domande sono curiose, vuol far passare noi di Fratelli d’Italia per razzisti. Io non sono razzista». Poi la Meloni spiega un particolare fondamentale: «La protezione umanitaria è un’ anomalia che esiste solo in Italia e con la quale si riconosce uno status di rifugiato anche a chi non ne ha diritto. Clandestini trasformati in ipotetici “richiedenti asilo” pur non avendone i requisiti: per questo Fratelli d’Italia ha depositato una proposta di legge per eliminarla dal circuito dell’accoglienza, per il quale bastano la Convenzione di Ginevra e la protezione sussidiaria dell’Unione europea.