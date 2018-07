Migranti, Meloni: «La protezione umanitaria è una furbizia»

di Redazione

Giorgia Meloni va all’attacco della diffusa ipocrisia in fatto di accoglienza ai migranti, soprattutto quando questa ipocrisia si presenta in formule equivoche e furbastre. «La protezione umanitaria – scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia – è un’anomalia che esiste solo in Italia e con la quale si riconosce un permesso di soggiorno eccezionale anche a chi non ne avrebbe diritto in base alle norme internazionali sui rifugiati: convenzione di Ginevra e protezione sussidiaria della Ue. Clandestini trasformati in rifugiati con una furbizia. Per questo Fratelli d’Italia ha depositato una proposta di legge per eliminarla dal circuito dell’accoglienza. Fermiamo l’invasione di clandestini e tuteliamo i veri profughi». L’intervento della Meloni arriva mentre si continua a discutere nel nostro Paese sui deludenti esiti dell’ultime Consiglio europeo, che aveva al centro delle discussioni proprio il tema dei migranti.