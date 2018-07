Migranti, in 100 accolti da Francia e Malta. Salvini: “L’Italia non più un colabrodo”

di Augusta Cesari

Sulla questione migranti arrivano i primi sì dall’Europa. Grazie alla compattezza del governo, qualcosa si sta muovendo anche se la partita è ancora lunga e molti osservatori ritengono si tratti di una “vittoria di Pirro” . Per ora cento migranti saranno accolti da Francia e Malta. Per il momento. Ne restano 350 da collocare tra coloro che sono a bordo delle nostre navi militari. Il primo round è stato “vinto” dall’Italia dopo lunghe trattative in europa. Presto, ha fatto sapere su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei”. L’Italia non è più sola. La prima partita portata a buon fine dal governo Conte non è trascurabile, anche se la partita definitiva è tutta da giocare.

La lettera di Salvini al “Corriere”

Intanto “Non siamo più un Paese colabrodo”, rivendica il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera in cui replica a quanto scritto sul quotidiano dal vicedirettore Antonio Polito, in particolare, riporta Salvini, che “il sottoscritto abbia subìto ‘il primo smacco della campagna d’estate’ nell’affaire della nave Diciotti”, a proposito del quale il titolare del Viminale aggiunge: “Avrei preferito delle misure più severe fin da subito? Certo. Ma non dipendevano, come è noto, dal ministro dell’Interno”. “Lo stesso Polito mi riconosce ‘l’indiscutibile merito’ di aver scosso l’ipocrisia europea. L’ultimo risultato sono i cento immigrati che volevano arrivare in Sicilia e che Francia e Malta hanno accettato di accogliere”, rivendica ancora Salvini che ribadisce poi di voler proseguire l’azione sul fronte migranti secondo le linee già più volte indicate e “soprattutto – scrive – anticipo l’intenzione di presentare un ‘Decreto Sicurezza’ che, tra le altre cose, affronterà il tema dei cosiddetti profughi-vacanzieri. Parliamo degli stranieri che scappano dal loro Paese ma vi tornano per le ferie (eppure gli abbiamo concesso la protezione: è normale?!)”. Comunque “il ministro dell’Interno non può e non deve occuparsi solo di immigrazione. Il mio principale obiettivo è la lotta senza quartiere alla grande criminalità organizzata. Per questo passerò il Ferragosto in Calabria, con il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, sottolinea Salvini nella lettera.

Conte dal canto suo rivendica: “È un risultato importante” avere trovato un accordo con gli altri Stati dell’Unione per una redistribuzione dei migranti trasbordati dal barcone al largo di Linosa. Una decisione arrivata, ha detto Conte, “dopo ore frenetiche di scambi telefonici e scritti che ho avuto con tutti i 27 leader europei”. A palazzo Chigi non nascondono la soddisfazione per il risultato: da una parte, quindi, Conte ha ottenuto l’ok del primo ministro maltese Joseph Muscat a partecipare alla redistribuzione dei migranti. Dall’altra, la disponibilità della Francia a prendersi carico di una quota arriva dopo uno scambio di messaggi con Emmanuel Macron.

“Finalmente l’Italia è ascoltata”, ha detto Conte. In questo momento le due navi si trovano una nella rada del porto di Augusta e l’altra in quello di Pozzallo. E Salvini ha accolto così l’epilogo di questa odissea: “Due buone notizie. La Procura di Trapani ha confermato l’arresto di due immigrati sbarcati ieri dalla nave Diciotti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Grazie. Dei 450 immigrati su due navi al largo delle coste italiane, Francia e Malta hanno accettato di accoglierne 50 a testa, e altri Paesi faranno lo stesso. Bene. Volere è potere, io non mollo”.