Migranti e pensioni, Meloni tritura Boeri: «Dimettiti dall’Inps e candidati nel Pd» (video)

di Federica Argento

Il discorso che il presidente dell’Inps Boeri sui migranti “indispensabili” per il nostro sistema pensionistico è stato un discorso squilibrato. Gli immigrati sono un beneficio solo se lavorano regolarmente, solo se entrano e risiedono in Italia regolarmente e hanno un posto di lavoro nel quale pagano i contributi, producono reddito e producono ricchezza. Così non è per la maggior parte degli immigrati – tantissimi irregolari – che sono attualmente nel Nostro Paese. La Balla degli immigrati “fondamentali” per il nostro sistema pensionistico prossimo venturo è una fola, attualmente non è affatto così. Allora per Boeri, numero uno dell’inps, che già tante critixe sìè preso per la sua presa di posizione pro-migranti arriva un messaggio molto chiaro da parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che dal profilo Fb tuona: «Boeri, se vuoi candidatai nel Pd e dimettiti dall’Inps». Le parole del presidente Inps Tito Boeri sulla necessità che l’Italia ha degli immigrati per combattere il calo demografico non sono piaciute per nulla alla leader di Fratelli d’Italia, che decide di mandare un messaggio diretto a Boeri.

Questi gli argomenti prodotti – e non da ora- dalla Meloni. Normalmente gli immigrati sono giovani, e quindi non hanno carichi familiari e quindi nella prima fase della vita attiva non producono ricchezza e contributi, che servono per pagare le pensioni di chi è più anziano di loro, sia degli italiani, sia degli immigrati di generazioni precedenti. La percezione economica di tutto questo – conclude – è che gli immigrati in Italia, in questo momento storico, per come si sono accumulati nel tempo, sono più un costo che un beneficio. Ad essre bisognose di assistenza sono le famiglie italiane.