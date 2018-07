Meteo, estate ko (per qualche giorno): nelle prossime ore nubifragi e crollo delle temperature

di Redazione

Le trombe d’aria che si sono abbattute dal Mantovano al Mugello non lasciano presagire nulla di buono. E in effetti, stando alle previsioni del sito www.iLMeteo.it, una forte perturbazione atlantica nelle prossime ore spazzerà via l’anticiclone africano, portando temporali e piogge intense su molte regioni.

Meteo, nubifragi e crollo delle temperature

A cominciare da questo pomeriggio, a proposito del qual il team del sito di previsioni metereologiche annuncia temporali con grandine e locali nubifragi in procinto di formarsi sul Piemonte, per dirigersi poi verso Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, in serata su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria e Lazio. Particolare attenzione è riservata allora alle grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Padova, Venezia, ma anche Modena, Cremona, Verona e Genova e in serata e di notte anche Roma. Durante i temporali, inoltre, la temperatura crollerà di 10°C con valori massimi non più alti di 22-24°C. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che martedì, mentre al Nord tornerà il bel tempo, qualche temporale potrà interessare le regioni adriatiche e poi raggiungerà il Sud, segnatamente gli Appennini, la Basilicata, la Campania fino a Napoli e la Calabria tirrenica. Uno sprazzo di maltempo, però: come già pre-annunciato dal team del sito, infatti, nei giorni successivi tornerà il sole e le temperature saliranno ancora sopra i 30°C su molte città. Di nuovo.