Meloni: «L’Antimafia si occupi anche delle mafie straniere» (video)

di Eleonora Guerra

«La commissione Affari costituzionali ha incredibilmente bocciato l’emendamento con cui Fratelli d’Italia chiedeva che la commissione Antimafia, che si sta ricostituendo in queste ore, si occupasse anche di mafia cinese, nigeriana e delle nuove mafie, figlie di un non controllo dell’immigrazione di cui i professionisti dell’antimafia come Saviano si rifiutano di parlare». È quanto spiega la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook, bollando la vicenda come «pazzesca».

«Hanno votato contro il nostro emendamento il Pd, di cui conosciamo le politiche sull’immigrazione e il Movimento Cinque Stelle, che su questi temi non è mai stato chiaro. E purtroppo – ha svelato Meloni – ha votato contro anche la Lega: non capisco il perché, visto che certe battaglie le abbiamo fino ad oggi condivise». «Spero davvero che il morbo del politicamente corretto non abbia attecchito su chi sta al governo ma che sia stata una svista», ha concluso Meloni.