Meloni lancia “magliette azzurre” per gli italiani sotto la soglia di povertà (video)

di Redazione

Giorgia Meloni lancia l’iniziativa “magliette azzurre” in risposta alla demagogia e alla retorica “politicamente corrette” delle “magliette rosse”. «Laura Boldrini, Gad Lerner, Roberto Saviano e una serie di altri personaggi hanno lanciato una campagna nella quale indossano una maglietta rossa per chiedere più accoglienza. Io ho un sacco di magliette rosse però mi mancano il rolex e l’attico a New York, quindi non mi metto a pontificare sull’immigrazione come fanno questi radical chic. Quello che voglio fare, invece, è indossare una maglietta azzurra e chiedere a voi di indossarla in solidarietà con i 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, perché è di loro che noi chiediamo che si occupi lo Stato italiano». Il presidente di Fratelli d’Italia lancia questa iniziativa in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.