Meloni: il decreto terremoto è come quello del Pd, una grande delusione

di Antonio Pannullo

Nuovo intervento di Giorgia Meloni: “Una grande delusione ci arriva oggi dal governo sul tema del terremoto perché il decreto sul terremoto non rappresenta alcun cambiamento. È solo una grande presa in giro. Nessuna delle proposte che sono state formulate in questi mesi e in questi giorni dai sindaci dei Comuni del cratere e dalle associazioni, venuti anche qui a Roma a manifestare, è stata accolta”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook. “Nessuna delle richieste di chi vive quel dramma ogni giorno -aggiunge- è stata presa in considerazione da un Governo che ha blindato il decreto perché, evidentemente, ha altro di cui occuparsi e perché voleva risolvere subito questa pratica, magari per andare in vacanza in tempo. Non lo sappiamo perché abbiamo dato battaglia in Aula, proprio con alcuni sindaci di quelle zone eletti con Fratelli d’Italia, che hanno portato proposte puntuali”. “Abbiamo dato battaglia e abbiamo trovato solo no. E continueremo a dare battaglia: non andremo a fare le passerelle nei Comuni ma staremo qui, in Parlamento, e presenteremo un’interrogazione a settimana fino a quando quelle risposte non arriveranno. Perché sul tema del terremoto non siamo disponibili alla continuità con il Pd. Questo governo – conclude Meloni – è così in continuità con la sinistra da annunciare addirittura di voler confermare il commissario De Micheli, persona del Pd. Ecco speravamo in un altro cambiamento”, ha ribadito Giorgia Meloni.