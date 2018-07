Martina è il “nuovo” segretario del Pd. Ma il vero leader resta ancora Renzi

di Redazione

Maurizio Martina, già ministro dell’Agricoltura nel governo Gentiloni, è il nuovo segretario del Pd. È stato eletto dall’assemblea nazionale con 7 voti contrari e 13 astenuti. Martina avrà il compito di traghettare il partito fino al prossimo congresso, che si terrà a febbraio, un paio di mesi prima delle elezioni europee. «Vorrei che il Pd suonasse come una orchestra», ha dichiarato il neo-segretario nel tentativo di rianimare un ambiente ancora alle prese con le conseguenze della sconfitta elettorale e tuttora dilaniato, al di là dell’esito formale del voto di oggi, in una feroce guerra intestina.

«Questo partito – ha aggiunto – deve scuotersi e mettersi alla ricerca fuori di qui di persone, idee e disponibilità. Questa apertura a tutte le energie democratiche penso vada ben oltre il Pd, a queste forze sbattiamo la porta in faccia o apriamo porte e finestre? Io sono per aprire». Obiettivo troppo ambiziosi per una carica a tempo. Alla vigilia dell’assemblea nazionale che lo ha eletto, lo stesso Martina aveva diffidato i ras delle correnti interne dal conferirgli un incarico a scadenza: «Mica posso fare il segretario yogurt», aveva avvertito. Esattamente quello che è accaduto. Per questo, forse, si è rifugiato in quella che ha definito la «rivoluzione dell’ascolto». Ascoltare piuttosto che agire: il solito spartito di chi non sa che pesci pigliare.

Martina ha insistito molto sul tema del cambiamento. Un modo per stare al passo coi tempi nella speranza di tenere il passo del governo giallo-verde. Ma è il primo a sapere che sul Pd è ancora pesantissima l’ipoteca di Matteo Renzi. L’ex-segretario conserva molte frecce in faretra e non ha alcuna voglia di mollare la presa: «Non me ne sono andato prima, non me ne vado adesso», ha detto durante il suo intervento. Per molti, a cominciare dal Giglio magico, è una speranza. Per Martina, invece, suona più come una minaccia.