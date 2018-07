Marchionne appeso a un filo. Un amico svela la sua malattia: «Colpa del fumo»

di Lucio Meo

Viene tenuto in vita con l’ausilio delle macchine sanitarie, ma il suo stato è di coma profondo e irreversibile. La vita di Sergio Marchionne è appesa a un filo che si potrebbe spezzare da un momento all’altro e nessuno, tra i medici che lo tengono in cura, coltiva alcuna speranza di un possibile recupero. L’ex ad di Fca resta ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili presso l’ospedale universitario di Zurigo. Al momento non ci sono conferme da parte dell’azienda né sono previsti bollettini medici. Il top manager si trova nell’istituto svizzero da oltre tre settimane, reduce da un’operazione alla spalla destra che si doveva risolvere con un breve periodo di convalescenza. Al suo capezzale la compagna Manuela Battezzato e i due figli avuti dalla prima moglie Orlandina, Alessio Giacomo (classe 1989) e Jonathan Tyler (1994).

Intanto, dai giornali, emergono i primi dettagli sulla malattia che avrebbe colpito Marchionne, forse un tumore al polmone, collegato al vizio del fumo che il manager coltivava da anni. Lo svela uno dei suoi migliori amici, l’avvocato Franzo Grande Stevens, in una lettera di cui oggi danno conto tutti i media nazionali e internazionali. «Il dolore è indicibile, quando dalla tv di Londra appresi il giovedì sera che era stato ricoverato a Zurigo, pensai purtroppo che fosse in pericolo di vita. Perché conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette. Tuttavia quando seppi che era soltanto un ‘intervento alla spalla sperai. Invece, come temevo, da Zurigo ebbi la conferma che i suoi polmoni erano stati aggrediti e capii era vicino alla fine», spiega Grande Stevens. «Marchionne – conclude – ha lasciato una società che ha raggiunto l’incredibile risultato dell’azzeramento del debito e l’avvio di una vita di successi. Mi auguro che sulla strada che egli ha tracciato, sul suo esempio, la Fca prosegua con gli stessi risultati…».