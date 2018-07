Marchionne, è il momento del dolore e della rabbia: «Tacciano gli sciacalli»

di Augusta Cesari

L’annuncio della morte di Sergio Marchionne era atteso da un momento all’altro, ma la notizia dell’avvenuto decesso all’ospedale di Zurigo colpisce comunque il mondo politico che rende onore alla vicenda umana del manager. «Onore a un uomo che ha fatto tanto e avrebbe potuto fare ancora molto. Un pensiero ai familiari di Sergio Marchionne e un augurio a chi ha l’onore e l’onere di prendere il suo posto». Così il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini ha commentato l’annuncio della morte del manager. Il mondo politico da giorni riflette e si interroga sul lascito dell’uomo che ha impresso un segno nella storia industriale italiana. Oggi prevale il dolore. E’ il premier Conte ha parlare «a nome di tutto il governo per la scomparsa di Sergio Marchionne. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari».

Nelle parole prevale il dolore per la vicenda umana di Marchionne, ma anche la rabbia per i commenti di odio e gli insulti riservatigli sui social e dal quotidiano Il Manifesto che ha riservato sicuramente il titolo più “buio” quanto a civiltà. Mai avremmo pensato di assistere a un delirio rabbioso in punto di morte. «Ha difeso imprese, tutelato lavoro, vinto sfide gigantesche, un protagonista da ricordare e rispettare #Marchionne #taccianoglisciacalli», invoca infatti in un tweet il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia. «Il primo pensiero va all’uomo, alla sua famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie condoglianze in questo momento così doloroso».

«Siamo vicini ai familiari, ai quali va il nostro abbraccio più sincero. Rispetto per il ruolo che Marchionne ha avuto in questi anni di indubbio protagonismo sulla scena economica internazionale», scrivono in una nota congiunta i capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli. «Il Paese perde una personalità coraggiosa e instancabile che ha lavorato con passione e tenacia per l’Italia nel mondo. Alla famiglia e all’azienda il cordoglio mio e di tutto il Partito democratico», dice il segretario del Pd Maurizio Martina.