Maglietta rossa trionferà: quando vip e politici cadono nel ridicolo (fotogallery)

di Valter Delle Donne

Maglietta rossa trionferà. Almeno sul web. La campagna lanciata da Don Luigi Ciotti ha spopolato sui Social network. Sarà stato forse a causa del primo sabato di luglio, ma l’effetto per molti protagonisti famosi è stato quello di una Baywatch dei poveri. Alcuni sembravano bagnini di Cesenatico, altri hanno posato con l’aria spaesata di chi si è prestato più per rimediare consensi che per convinzione. Una campagna Social che appaga la coscienza di chi ha aderito, in fondo un selfie in maglietta rossa non costa niente. Ma di azioni concrete, magari di raccolte fondi, dove chi aderisce mette mano al portafoglio, neanche a parlarne. Catturate su Twitter, ecco le foto di alcuni personaggi pubblici che hanno sposato la causa della maglietta rossa: un matrimonio non sempre riuscito.