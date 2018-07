L’ultimo saluto a Carlo Vanzina: una folla commossa di vip e fan (video)

di Sveva Ferri

Folla di vip e di persone comuni per l’ultimo saluto a Carlo Vanzina. I funerali sono stati celebrati a Roma, nella centralissima Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, a due passi da via Nazionale e da Termini. Già prima dell’arrivo del feretro, salutato da un lungo applauso, la chiesa e la piazza erano gremite di amici e fan del regista e produttore morto domenica, all’età di 67 anni, dopo una lunga malattia. Tantissimi i volti noti, tra personaggi dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria. Da Massimo Boldi a Christian De Sica, da Carlo Verdone ad Aurelio De Laurentiis, da Mara Venier a Vincenzo Salemme, da Gigi Proietti a Renzo Arbore. E, ancora, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Roberto D’Agostino, Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Andrea Occhipinti, Paolo Ruffini, ma anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’editore dell’agenzia di stampa Adnkronos Giuseppe Marra, il giornalista Carlo Rossella, Luca Cordero di Montezemolo, Silvio Berlusconi e tantissimi altri. Profili e storie diversi, uniti nel cordoglio per la perdita di un uomo che ha raccontato e, insieme, segnato così profondamente il costume italiano. «È sempre molto triste salutare un amico e un grande anche della nostra cultura e della nostra società», ha detto un Berlusconi visibilmente commosso che, a chi glielo chiedeva, ha confessato di aver visto tutti i film di Vanzina.